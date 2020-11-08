Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 ноя 2020|12:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

После победы Байдена России предрекли переход в число главных врагов США

Печать

После победы Джо Байдена на президентских выборах в США Москва перейдет в число главных врагов Вашингтона. Такой прогноз дал политолог, глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин в интервью «Интерфаксу».

«Параноидального давления на Китай, который делал Трамп, наверное, не будет», — отметил эксперт. По его словам, Пекин может облегченно вздохнуть, потому что Китай «подвинет Россию на первое место в "списке врагов" Америки».

Злобин заявил, что такое решение соответствует линии политики Байдена в последние десятилетия. «Россия вновь окажется в американских документах врагом номер один», — уточнил политолог.

По словам эксперта, не стоит ожидать и изменения политики санкций со стороны США. «Я бы прекратил использовать слово "санкции". В нынешних условиях в мире после "холодной войны" это не санкции. Это элемент внешней политики», — заявил Злобин, добавив, что этот элемент уже стал традиционным, его используют многие страны.

Ранее политологи спрогнозировали новые санкции против России в случае победы Джо Байдена. Также они выразили мнение, что торговая война с Китаем ослабнет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Да уж ,а сейчас ну совсем не главный враг ,санкции и военные США все время трутся у наших границ.Хрен редьки не слаще.

Гость||

Я помню что во время правления Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, он заявлял, что в Крыму должна была разместиться военная база НАТО и войска США. То есть Черноморскому флоту РФ срок аренды бы более не продлили, и ему пришлось бы перебазироваться в Новороссийск. Место в Крыму занял бы флот США с системами ПРО, радиоразведкой и ракетными кораблями. Так что ничего хорошего от него России ждать не приходится

Гость||

Безусловно, США - великая страна. Но эта страна также боится Россию. Ничего нового.

Гость||

Можно подумать сейчас по-другому.

Гость||

Россию, как обезьяну с гранатой, боится весь Мир. Спасибо Самизнаетекому...

Гость||

Гость писал(a):

Россию, как обезьяну с гранатой, боится весь Мир. Спасибо Самизнаетекому...
Вот и бойся, макака. Продолжай сидеть на дереве.

Гость||

Гость писал(a):

военные США все время трутся у наших границ.
А ватные патриоты постоянно то в Нью-Йорке, то в Майями отираются. И чего они там забыли?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
военные США все время трутся у наших границ.
А ватные патриоты постоянно то в Нью-Йорке, то в Майями отираются. И чего они там забыли?
У тебя, недопендос, забыли спросить. Иди скачи ..

Гость||

Гость писал(a):

У тебя, недопендос, забыли спросить. Иди скачи ..
А в Хабаровск поехать слабо?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
У тебя, недопендос, забыли спросить. Иди скачи ..
А в Хабаровск поехать слабо?
Езжай, дурачок, убийца Фургал будет рад тебе.

Гость||

Мне главное что бы долляр подешевел.

Гость||

Гость писал(a):

Езжай, дурачок, убийца Фургал будет рад тебе.
Если в Хабаровск ехать ссышь, то хоть в Каменку поезжай.

Гость||

Гость писал(a):

Мне главное что бы долляр подешевел.
Для тебя главное - купить букварь и не нести тут чушь, чушкин.

Гость||

Гость писал(a):

Безусловно, США - великая страна. Но эта страна также боится Россию. Ничего нового.
США Советский Союз развалили, а рашу тем более. Ничего нового.

Гость||

Гость писал(a):

Я помню что во время правления Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, он заявлял, что в Крыму должна была разместиться военная база НАТО и войска США. То есть Черноморскому флоту РФ срок аренды бы более не продлили, и ему пришлось бы перебазироваться в Новороссийск. Место в Крыму занял бы флот США с системами ПРО, радиоразведкой и ракетными кораблями. Так что ничего хорошего от него России ждать не приходится
В США есть тоже сайт официальных гос.закупок,так ещё при Януковиче ,где то за год до этих событий на сайте был размещён гос.заказ на строительство жилья для военнослужащих США ,школы для их детей и перестройки некоторых причалов и инфраструктуры для приёма кораблей ВМС США в Севастополе ,на том и спалились.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте