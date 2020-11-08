После победы Байдена России предрекли переход в число главных врагов США

08.11.2020 | 11:08

После победы Джо Байдена на президентских выборах в США Москва перейдет в число главных врагов Вашингтона. Такой прогноз дал политолог, глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин в интервью «Интерфаксу».

«Параноидального давления на Китай, который делал Трамп, наверное, не будет», — отметил эксперт. По его словам, Пекин может облегченно вздохнуть, потому что Китай «подвинет Россию на первое место в "списке врагов" Америки».

Злобин заявил, что такое решение соответствует линии политики Байдена в последние десятилетия. «Россия вновь окажется в американских документах врагом номер один», — уточнил политолог.

По словам эксперта, не стоит ожидать и изменения политики санкций со стороны США. «Я бы прекратил использовать слово "санкции". В нынешних условиях в мире после "холодной войны" это не санкции. Это элемент внешней политики», — заявил Злобин, добавив, что этот элемент уже стал традиционным, его используют многие страны.

Ранее политологи спрогнозировали новые санкции против России в случае победы Джо Байдена. Также они выразили мнение, что торговая война с Китаем ослабнет.