Очевидец крушения самолета с ведущим НТВ раскрыл подробности трагедии

08.11.2020 | 13:59

Очевидец крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, раскрыл подробности трагедии. Его слова приводит телеканал «360».

Мужчина рассказал, что в момент падения самолета он сидел в автомобиле и разговаривал по телефону. Он заметил, что судно «как-то странно себя ведет». «И буквально в течение нескольких секунд он [самолет] резко накренился и упал, и в течение нескольких секунд произошел взрыв самолета», — рассказал он.

По словам очевидца, самолет болтало в воздухе в разные стороны. Он отметил, что судно сгорело примерно за пять минут. Службы спасения сработали крайне оперативно, первыми на место трагедии прибыли сотрудники МЧС, а следом за ними — полицейские, добавил мужчина.

Очевидец также отметил, что помощь в тушении пожара оказывали неравнодушные водители, которые выбегали из автомобилей и боролись с огнем с помощью огнетушителей.

Самолет с ведущим был исправен и загорелся в воздухе

7 ноября 41-летний телеведущий Александр Колтовой летел на самолете Cessna в Рыбинск Ярославской области. Вместе с ним на борту находилась спутница, по данным СМИ, — сотрудница одного из банков, 33-летняя Наталья Климова.

Во время полета Колтовой сообщил по радиосвязи о неполадках с двигателем, после чего начал искать место для аварийной посадки. Самолет приземлился в поле в районе поселка Чкалово городского округа Люберцы, предварительно низко пролетев над Новорязанским шоссе.

По предварительной информации, Cessna загорелся в воздухе. Перед вылетом воздушное судно прошло все необходимые технические проверки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Телеведущий стал пилотом недавно

Судя по записям Колтового в Instagram, он получил свидетельство частного пилота в начале года. 10 января ведущий НТВ написал в соцсети: «Как долго я к этому шел! Я — летчик», и прикрепил видео, снятое из кабины самолета над Пхукетом.

В августе Колтовой, находясь за штурвалом, взял интервью у телеведущего Александра Пушного, с которым в середине нулевых работал над передачей «Галилео», выходившей на СТС, — Пушной был ведущим, а Колтовой работал редактором. Видеозапись интервью он также размещал в Instagram.

По состоянию на лето 2020 года у Колтового было 100 часов налета. Как сообщают СМИ, журналист мечтал приобрести свой самолет. Cessna, в котором он разбился, принадлежал бизнесмену Аркадию Грачеву.

Ведущий увлекался экстремальными видами спорта

Колтовой вел на НТВ ток-шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» (вместе с Лерой Кудрявцевой). Карьеру на телевидении он начал строить после участия в первом в России реалити-шоу «За стеклом». После проекта он вел программу «Сеть» на телеканале ТВ-6, затем «Паутину» на ТВС. С 2006 года сотрудничал с «Галилео» и вел программы «Технологии спорта. Секреты рекордов» и «На пределе» на канале «Наука 2.0».

По словам друзей Колтового, он всегда проявлял интерес к экстремальным увлечениям, звал друзей в горы и покататься на сноуборде, занимался серфингом, участвовал в ралли. После гибели соведущая Колтового Лера Кудрявцева, выражая сожаление по поводу смерти коллеги, написала, что «все лето» ведущий звал ее полетать на самолете над Москвой. «Я отказывалась и верещала на него, чтоб прекратил заниматься этим опасным делом», — отметила Кудрявцева.