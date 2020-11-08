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В стране и мире

Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому

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Минздрав России изменил правила лечения COVID-19 на дому. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу в воскресенье, 8 ноября, сообщает «Парламентская газета».

Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчет не брались. Теперь это исправлено.

Согласно новым правилам, пациенты с положительным тестом на коронавирус могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача. В больницу же отправят пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с пожилыми людьми или имеющими хронические заболевания.

Новые правила также обязывают врачей сообщать надомным пациентам о том, что при ухудшении самочувствия они должны вызвать медиков. Если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, говорится в приказе. Также медик должен напомнить квартирантам об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Пациенту и его близким должны выдать брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций.

Помимо этого, теперь Минздрав позволил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Салагай предупредил россиян об опасности электронных сигарет при коронавирусе. По его словам, курильщики входят в зону риска. Он предупредил, что эта категория людей чаще других с страдает такими хроническими заболеваниями, как пневмония и бронхит. При курении организм подвергается большему риску осложнений и смертельного исхода.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну всЁ... Это начало конца!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно новым правилам, пациенты с положительным тестом на коронавирус могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача.
Навели порядок. Тест и таблетки, оказывается не сложно победить. Проще чем половцев и печенегов.

Гость||

Гость писал(a):

Чаще всего россияне заражаются коронавирусом в общественном транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте», — рассказала она.

Кто первым делом отменил автобусы весной в Пензе?

Гость||

Гость писал(a):

Чаще всего россияне заражаются коронавирусом в общественном транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Кто первым делом отменил автобусы весной в Пензе?

Будем надеяться, что с приходом к власти Байдена такого уже не повторится.

Гость||

Гость писал(a):

Будем надеяться, что с приходом к власти Байдена такого уже не повторится.
Если бы не Трамп, то не было бы оптимизации в медицине, и не сокращали бы общественный транспорт большой вместимости. Надеюсь Байден с этим разберется.

Гость||

При чем здесь Байден???? Росси -это отдельная планета, со своим царем!

Гость||

Гость писал(a):

При чем здесь Байден????
В нашей губернии притом

Гость||

Вот прав был Брежнев, обещая к 1980 году всем советским людям квартиру с отдельными комнатами на каждого члена семьи плюс 1 общая.

Оказывается, дожили до таких зараз, что это не просто роскошь, а необходимость.

Гость||

Всё, смерть медицине, выгоняют домой даже не дождавшись фальшивых тестов, оптимизаторы ваш план по развалу удался

Гость||

Милые учителя, бюджетники и прочие агитаторы! Позвольте вас поздравить , ваши чаяния воплотились, доступная медицина -народу! Наслаждайтесь, от каждого болеющего вам отдельная благодарность ! Не отдали пендосам наших достижений, пусть завидуют и злобой давятся

Имя: Гость
Комментарий:

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