Эпидемиолог раскрыла правильные действия при чихании человека поблизости

08.11.2020 | 11:10

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева раскрыла правильные действия при чихании человека поблизости. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Плоскиревой, если на человека кто-то чихнул в общественном месте, надо сменить маску и перчатки, при возможности умыть лицо и промыть нос.

«В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос», — посоветовала эпидемиолог.

Также Плоскирева отметила, что препаратов с доказанной эффективностью для профилактики COVID-19 в настоящий момент нет. По ее словам, для поддержания здоровья нужно правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

В конце октября врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапай признала вредным сдерживание кашля и чихания при болезни, поскольку это необходимые защитные реакции организма, которые помогают вывести микробы и слизь.