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В стране и мире

Дзюба лишился капитанской повязки в «Зените» после утечки интимного видео

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба лишился капитанской повязки после утечки видео интимного характера. На ближайший матч чемпионата страны против «Краснодара» петербургскую команду, согласно опубликованному на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) протоколу, выведет хорватский защитник Деян Ловрен.

При этом Дзюба, игравший с капитанской повязкой во всех предыдущих матчах «Зенита» в нынешнем сезоне, выйдет на поле в стартовом составе. Матч с «Краснодаром» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 8 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Никаких комментариев от «Зенита» относительно смены капитана не появлялось.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива.

Дзюба известен по выступлениям за «Зенит», «Ростов» и столичный «Спартак». В составе клуба из Петербурга он дважды выигрывал чемпионат России. За сборную страны Дзюба провел 47 матчей и забил 26 голов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Верните классного футболиста. Хватит грязью поливать.

Гость||

Гость писал(a):

Верните классного футболиста.
Предатель,за печеньки продавший школу его воспитавшую.

Гость||

Ему уже четвёртый десяток, а вы его всё за пацанёнка держите ..Что там за видео у него , с резиновой Зиной ...в халатике с перламутровыми пуговицами ?

Имя: Гость
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