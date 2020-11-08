Дзюба лишился капитанской повязки в «Зените» после утечки интимного видео

08.11.2020 | 19:23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба лишился капитанской повязки после утечки видео интимного характера. На ближайший матч чемпионата страны против «Краснодара» петербургскую команду, согласно опубликованному на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) протоколу, выведет хорватский защитник Деян Ловрен.

При этом Дзюба, игравший с капитанской повязкой во всех предыдущих матчах «Зенита» в нынешнем сезоне, выйдет на поле в стартовом составе. Матч с «Краснодаром» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 8 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Никаких комментариев от «Зенита» относительно смены капитана не появлялось.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива.

Дзюба известен по выступлениям за «Зенит», «Ростов» и столичный «Спартак». В составе клуба из Петербурга он дважды выигрывал чемпионат России. За сборную страны Дзюба провел 47 матчей и забил 26 голов.