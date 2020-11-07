Заражение норок коронавирусом произошло еще в пяти странах

07.11.2020 | 15:03

Заражение норок новым коронавирусом SARS-CoV-2 произошло еще в пяти странах помимо Дании — в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты отмечают, что коронавирус в основном передается между людьми при близком контакте. Однако зафиксированы случаи, когда передача вируса происходила между людьми и животными. Как сообщает ВОЗ, норки заражаются от инфицированных коронавирусом людей. Эти зверьки, в свою очередь, передают вирус друг другу и представляют угрозу для человека.

6 ноября стало известно, что жители Дании массово заразились мутировавшим у норок коронавирусом. Варианты вируса норок были обнаружены за период с 8 июня по 18 октября у 214 человек. В то же время опасный штамм, из-за которого в Дании планируют убить 17 миллионов норок, нашли у 12 человек.

Ранее правительство Дании объявило о закрытии Северной Ютландии и запретило жителям покидать территорию региона для того, чтобы остановить распространение нового типа коронавируса, обнаруженного у норок. С 7 ноября в области полностью закроют рестораны, кафе и пабы, однако навынос заведения смогут работать. Также закрывается общественный транспорт, курсирующий между семью муниципалитетами. Кроме того, школьники 5-8-х классов и студенты вузов с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Как заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне способны быть переносчиками инфекции. В связи с этим существует риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от норок к людям, а затем среди людей.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител.