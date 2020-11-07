В России выявили 20,3 тысячи новых случаев коронавируса

07.11.2020 | 11:00

В России за последние сутки выявили 20 396 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Это рекордное число с начала пандемии. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в субботу, 7 ноября.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (5829), Санкт-Петербурге (1258) и Московской области (629). Наименьшее число выявлено в и Чукотском (8) Ненецком автономных округах (6).

Всего за сутки в России зафиксировано 364 летальных случая, 16 803 человека выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 251 летальный исход, выздоровели 1 312 927 человек.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве. Специалист предположил, что массовая вакцинация в Москве и Подмосковье может начаться в течение двух недель.