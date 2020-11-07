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В стране и мире

Шотландцам запретили шлепать детей

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Жителям Шотландии запретили шлепать детей в воспитательных целях. Об этом сообщает информационный портал Express and Star.

Новый закон, запрещающий физическое наказание детей младше 16 лет, был одобрен шотландским парламентом в прошлом году. Запрет вступил в силу в субботу, 7 ноября. Ранее родителям и опекунам в Шотландии разрешалось наказывать детей подобным методом.

Первой в мире страной, наложившей запрет на шлепки, стала Швеция в 1979 году. Шотландия оказалась 57-й страной, последовавшей этому примеру. Ожидается, что в январе 2021 года аналогичный закон будет одобрен в Уэльсе. Если закон примут, он начнет действовать с 2022 года. В Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не планируют.

«Я очень рада, что Шотландия стала первой страной в Великобритании, которая приняла закон, обеспечивающий детям такую же защиту от насилия, как и взрослым, — подчеркнула уполномоченная по правам ребенка Мэри Тодд. — Нельзя оправдать жестокость в отношении детей».

В 2007 году испанским родителям в законодательном порядке запретили шлепать детей. Ранее закон разрешал «разумно и умеренно исправлять» непослушных отпрысков, однако парламентарии упразднили эту формулировку.

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Источник — lenta.ru
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