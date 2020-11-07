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В стране и мире

Россиянам рассказали о новом способе кражи денег с карт 7

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Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала россиянам о новом способе кражи денег с карт. Ее слова передает РИА Новости.

Как пояснила Шумакова, мошенники делают это с помощью фейкового ролика, смонтированного из кадров пресс-конференции правительства. В частности, были использованы фрагменты выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила Егорова. Начало видео стилизовано под выпуск новостей и заканчивается инструкцией, которая рассказывает о том, как граждане могут получить якобы причитающиеся им выплаты от государства.

В комментариях к видео прикреплена ссылка, которая ведет на сайт, имитирующий страницы госорганов. Там людей просят ввести личные данные и номер банковской карты. Если это сделать, то можно лишиться денег на карте, предупреждает Шумакова. «Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — добавила она.

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Источник — lenta.ru
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