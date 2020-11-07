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В стране и мире

Глава МВД не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не будет зафиксировано снижение нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 километров в час. О том, что ведомство не поддержало эту идею он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Колокольцев подчеркнул, что ведомство категорически против нововведения.

«Если дорога обеспечена разделительными барьерами, если она освещена, если ровное покрытие, это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование: 10 километров больше, 10 километров меньше», — объяснил свою позицию министр.

Он также заметил, что величина штрафа за правонарушение не изменится в ближайшее время.

Ранее в ноябре стало известно, что минимальный размер штрафа по новому Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) составит 500 рублей вместо нынешних 100-300. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко. Он отметил, что по некоторым санкциям размер штрафов уменьшен. В целом новый КоАП призван предотвращать правонарушения и будет «гуманизирован».

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Источник — lenta.ru
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