Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье

07.11.2020 | 16:34

В поле вблизи города Люберцы в Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, передает РИА Новости.

По предварительной информации, погибли два человека. Telegram-канал «Москва 24» публикует видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как из самолета идет густой черный дым, он стремительно падает на землю, слышны хлопки.

Проводится доследственная проверка, уточняются обстоятельства случившегося.

Ранее, в октябре, сообщалось, что в результате крушения легкомоторного вертолета Robinson R44 под Вологдой погиб Олег Васильев, гендиректор АО «Дед Мороз» — туристического предприятия, которое устраивало туры по вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.