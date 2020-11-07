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В стране и мире

Четыре человека погибли при пожаре в российском городе

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В результате пожара в двухэтажном доме в центре Самары погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Информация о пожаре поступила в 8:24 по местному времени (7:24 мск). В жилом доме на улице Промышленности загорелся второй этаж и мансарда. В 9:41 (8:41 мск) пожар был локализован на площади 500 квадатных метров.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки

«Специалисты лаборатории обнаружили остатки проводки, скрутки, что является нарушением. Со слов очевидцев, горение началось, предварительно, в электрическом шкафу», — заявил начальник МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Ранее сообщалось, что в Ельне Смоленской области пятеро детей и двое взрослых сгорели при пожаре в частном доме. Пожар произошел в ночь на 6 ноября. Тела погибших обнаружили после тушения. Самому старшему ребенку было 11 лет. 27-летнего хозяина дома госпитализировали с ожогами.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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