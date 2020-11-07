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В стране и мире

Американские СМИ сообщили о победе Байдена

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Американские СМИ сообщили о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США. Об этом сообщает NBC.

Политик набирает 273 из необходимых 270 голосов выборщиков. Уточняется, что подсчет голосов еще не завершен, однако Байден уже обеспечил себе победу.

О том, что кандидат от Демократической партии обогнал действующего президента США Дональда Трампа, также сообщили CNN и ABC News. Аналитики обоих изданий отметили, что Байден одержал победу в Пенсильвании.

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Источник — lenta.ru
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