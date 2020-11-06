Сетевое издание|18+|Пятница|6 ноя 2020|14:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Жители российских деревень пожаловались на гуляющее стадо коров

Печать

Жители нескольких деревень в Тверской области пожаловались на стадо коров и быков, которые свободно гуляют по участкам и портят имущество. Россияне рассказали изданию TVERIGRAD.RU, что страдают от этих животных на протяжении семи лет.

Проблема затронула тверской поселок Приволжский, а также деревни Кочнево, Шепелиху, Шурманку, Пелагеинское, Сенькино и Поповку. Оказалось, что стадо из 13 коров, 3 быков и телят принадлежит местной ферме. Ее хозяйка, которая также управляет мясным магазином, не оборудовала для животных загон, и они стали свободно ходить по дорогам и участкам. По словам жителей, скот уже испортил машины, погнул заборы и затоптал огороды. Одна из жительниц отметила, что пожилые люди и дети опасаются выходить на улицу из-за страха встречи с агрессивными коровами и быками.

Жители сел рассказали, что несколько раз обращались в администрацию поселения и в отдел по ветеринарии, а также в Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Однако ни одно из ведомств не смогло решить вопрос и сослалось на отсутствие полномочий. Ситуацию с разгуливающим стадом журналистам прокомментировали местные власти. Они заявили, что в курсе происходящего в деревнях, однако отметили, что в настоящий момент они не знают, как решить проблему. Как выяснили представители издания, отпугивать стадо жителям помогают сотрудники полиции.

В сентябре подобная ситуация произошла в селе Березово Тульской области. Его жители выступили против незаконного приюта и пожаловались на гуляющих без присмотра собак, лошадей и быка. Выяснилось, что хозяйка не содержала животных в вольерах и они могли гулять рядом с жилыми домами. В итоге из-за незаконного содержания животных женщина попала под суд.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте