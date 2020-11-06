В России выявили рекордные 20,5 тысячи новых случаев коронавируса

06.11.2020 | 11:17

В России за последние сутки выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Это рекордное число с начала пандемии. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в пятницу, 6 ноября.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (6253), Санкт-Петербурге (1171) и Московской области (605). Наименьшее число выявлено в Ненецком автономном округе (7) и Чукотском автономном округе (5).

Всего за сутки в России зафиксировано 378 летальных случаев, 16 955 человек — выздоровели.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 733 440 человек. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исхода, выздоровели 1 296 124 человека.