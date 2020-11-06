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В стране и мире

Умер сатирик Михаил Жванецкий

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Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. Об этом пишет телеканал «Дождь».

Директор сатирика подтвердил информацию о его смерти телеканалу 360, о чем сообщается в его Telegram. Журналист и телеведущий Владимир Познер, бывший его другом, сообщил изданию, что у «Жванецкого была болезнь».

В октябре Жванецкий ушел со сцены. Он принял такое решение из-за возраста — в марте сатирику исполнилось 86 лет. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — прокомментировал это решение представитель артиста Олег Сташкевич.

В июне Жванецкий признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо. «Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин», — говорил сатирик.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он был народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Жаль.

Гость||

Уходит старая гвардия.

Гость||

86 - достаточно. а если бы не сказали, то многие бы думали, что - давно... в наше время нас касаются только наши родные и близкие. данная инфа - лишняя. Земля не налетит на земную ось. или нацтраур объявлен?

Имя: Гость
Комментарий:

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