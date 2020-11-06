Пропавшего в Сочи россиянина из списка Forbes нашли мертвым

06.11.2020 | 12:05

Пропавшего ​​в Сочи основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, который входил в список наиболее перспективных молодых российских предпринимателей по версии Forbes, нашли мертвым в Черном море. Об этом рассказал один из волонтеров, занятых поисками предпринимателя. Его слова приводит издание Znak в своем Telegram-канале.

Он отметил, что найденное в районе Имеретинской низменности тело отправили на опознание.

В поисково-спасательном отряде МЧС по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили: водолазы приостановили поиск предпринимателя. «Сейчас продолжается только визуальный поиск, водолазный приостановлен до поступления новых данных. Там сложный рельеф дна», — рассказали в пресс-службе спасательного отряда.

Ранее в море нашли рюкзак Коропова.

Вечером 1 ноября Коропов немного выпил и пошел купаться, после чего пропал. В понедельник, 2 ноября, он должен был быть на связи в рабочем режиме. Позднее у пирса, где Коропова видели очевидцы, нашли его телефон. Источники «Ленты.ру» в окружении предпринимателя рассказали, что он «пошел гулять и кататься на самокате». Следственный комитет начал проверку.

В мае стало известно, что Коропов вошел в рейтинг журнала Forbes «30 до 30», куда включают 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. В категорию предпринимателей также попали Михаил Беляндинов, Марк Саневич (BestDoctor) и Кирилл Родин («Кухня на районе»).