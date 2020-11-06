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В стране и мире

Михаила Ефремова отправили в колонию

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Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, отправили отбывать наказание из московского СИЗО-5 («Водник») в колонию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее актер заявлял, что хотел бы остаться в московском СИЗО и работать в хозяйственном отряде. В изоляторе Ефремов планировал развивать тюремный театр и и ставить спектакли, которые будут иметь «не только развлекательную, но и воспитательную составляющую».

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В скором времени Захаров скончался.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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