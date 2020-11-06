Маткапитал в России пообещали повышать ежегодно

06.11.2020 | 11:22

Материнский капитал планируется повышать каждый год. Об этом заявила замглавы Минтруда России Ольга Баталина, пишет РИА Новости.

Размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и увеличен до 616 тысяч рублей на второго. Уже в следующем году он будет проиндексирован, пообещала Баталина. Она уточнила, что за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.

С января 2021 года размер материнского капитала должен увеличиться на 3,7 процента. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годов.

В апреле этого года власти изменили порядок получения сертификата на материнский капитал. Его начали предоставлять автоматически. Сроки выдачи документа сократились с 15 до 5 дней, сроки рассмотрения заявления — с месяца до 10 рабочих дней.