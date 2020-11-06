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В стране и мире

Кремль назвал чушью слухи о здоровье Путина и его отставке

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается покидать пост. Так он ответил на просьбу прокомментировать слухи в СМИ о якобы отставке главы государства по состоянию здоровья, передает РИА Новости.

«Чушь это полная. У президента все хорошо со здоровьем», — сказал он.

Ранее британское издание The Sun сообщило о якобы готовящейся отставке российского лидера из-за проблем со здоровьем.

В июне в одном из интервью Путин не исключил возможность того, что будет баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Отвечая на вопросы о возможном преемнике, глава государства никогда имен не называет. Год назад президент говорил, что думает об этом с 2000 года, но окончательный выбор остается за избирателями.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Так просто ничего не говорят, земля слухом полнится и у стен есть уши, ему ли не знать. Так что насчёт чуши не факт что он сам честен ..время покажет.

Гость||

С 2000 г. думает, но ещё на посту, однако. Власть и кресло засасывает и уже не выбраться, потому пора бы протянуть ему руку и помочь уйти на заслуженный отдых.

Имя: Гость
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