Кремль назвал чушью слухи о здоровье Путина и его отставке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается покидать пост. Так он ответил на просьбу прокомментировать слухи в СМИ о якобы отставке главы государства по состоянию здоровья, передает РИА Новости.
«Чушь это полная. У президента все хорошо со здоровьем», — сказал он.
Ранее британское издание The Sun сообщило о якобы готовящейся отставке российского лидера из-за проблем со здоровьем.
В июне в одном из интервью Путин не исключил возможность того, что будет баллотироваться на новый срок в 2024 году.
Отвечая на вопросы о возможном преемнике, глава государства никогда имен не называет. Год назад президент говорил, что думает об этом с 2000 года, но окончательный выбор остается за избирателями.
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Так просто ничего не говорят, земля слухом полнится и у стен есть уши, ему ли не знать. Так что насчёт чуши не факт что он сам честен ..время покажет.