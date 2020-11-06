Датчане массово заразились мутировавшим у норок коронавирусом

06.11.2020 | 13:10

В Дании жители массово заразились мутировавшим у норок коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Отмечается, что варианты вируса норок были обнаружены за период с 8 июня по 18 октября у 214 человек. В то же время опасный штамм, из-за которого в Дании убьют 17 миллионов норок, нашли у 12 человек.

Ранее правительство Дании объявило о закрытии Северной Ютландии и запретило жителям покидать территорию региона, чтобы остановить распространение нового типа коронавируса, обнаруженного у норок. С 7 ноября в области полностью закроют рестораны, кафе и пабы, однако навынос заведения смогут работать. Также закрывается общественный транспорт, курсирующий между семью муниципалитетами. Кроме того, школьники 5-8-х классов и студенты высших учебных заведений с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Как заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне способны быть переносчиками инфекции. В связи с этим существует риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от норок к людям, а затем - среди людей.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител.