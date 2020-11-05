Журова объяснила невозможность присвоения Нурмагомедову звания Героя России

05.11.2020 | 15:47

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила невозможность присвоения российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову звания Героя России. Ее слова приводит НСН.

Журова посчитала, что давать звание за победу в коммерческих боях без правил неправильно. «Я не слышала, чтобы он говорил, что выступает за Россию. Дагестан — да, ислам — да. Мне кажется, Орден Дружбы ему было бы правильно вручить», — заявила она. Депутат добавила, что Нурмагомедов — выдающийся спортсмен, однако он не побеждал на Олимпиаде, что делает его одним из многих.

4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он назвал спортсмена достойным примером для подражания подрастающего поколения.

Против инициативы выступила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. К ней присоединились боец Александр Шлеменко, а также бывшие боксеры Константин Цзю и Николай Валуев.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.