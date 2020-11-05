В России зарегистрировано 19,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

05.11.2020 | 11:11

В России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 19 404 человека в 85 регионах. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 712 858, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

За день вылечились 12 238 пациентов, 292 умерли. Всего с начала пандемии выздоровели 1 279 169 жителей России, скончались 29 509 человек.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5255), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (588).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в столице. Он отметил, что такие выводы можно делать по числу вновь выявляемых случаев заражений и госпитализаций. При этом последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снижалась, добавил градоначальник.