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В стране и мире

В России зарегистрировано 19,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 19 404 человека в 85 регионах. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 712 858, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

За день вылечились 12 238 пациентов, 292 умерли. Всего с начала пандемии выздоровели 1 279 169 жителей России, скончались 29 509 человек.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5255), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (588).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в столице. Он отметил, что такие выводы можно делать по числу вновь выявляемых случаев заражений и госпитализаций. При этом последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снижалась, добавил градоначальник.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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