В России предложили платить за вывоз мусора по новой схеме

05.11.2020 | 12:47

Общественная организация «Опора России» предложила пересчитать плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), исходя из фактического объема вывезенных контейнеров с мусором, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, организация получает жалобы от отельеров, которые из-за пандемии коронавируса работали весной с загрузкой на уровне 3-5 процентов, но получили счета за вывоз ТКО в полном объеме. Однако отходы у многих гостиниц практически отсутствовали.

При нынешней схеме операторы устанавливают контейнеры исходя из региональных нормативов по накоплению мусора, а бизнес платит за их обслуживание вне зависимости от заполняемости. Игроки рынка отмечают, что траты на вывоз мусора никак не зависят от объемов, повлиять на них нельзя, поэтому и предлагают новую схему.

«Опора России» обратилась в Минприроды с просьбой пересчитать стоимость оказания услуг по вывозу отходов с 1 марта и до конца года, сделав это мерой поддержки гостиничного бизнеса.

Ранее стало известно, что плата за вывоз мусора для россиян может существенно (на 10-15 процентов) снизиться с 2022 года. Данное изменение станет возможным после совершенствования концепции Расширенной ответственности производителей (РОП).