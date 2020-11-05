В Госдуму внесли законопроект о гарантиях бывшим президентам

В Госдуму внесен законопроект о гарантиях президенту России и членам его семьи после прекращения им исполнения своих полномочий. Об этом сообщает «Парламентская газета» в четверг, 5 ноября.
Согласно документу, бывшего главу государства не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.
Решение о лишении статуса неприкосновенности экс-президента может принять Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления.
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чухня все это, эти гарантии законы, все они работают пока власть в нужных руках а коли придут другие растопчат и не вспомнят про полномочия, в мире кроме права сильного иных прав нет