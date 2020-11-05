В Госдуму внесли законопроект о гарантиях бывшим президентам

05.11.2020 | 10:26

В Госдуму внесен законопроект о гарантиях президенту России и членам его семьи после прекращения им исполнения своих полномочий. Об этом сообщает «Парламентская газета» в четверг, 5 ноября.

Согласно документу, бывшего главу государства не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Решение о лишении статуса неприкосновенности экс-президента может принять Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления.