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В стране и мире

В Дании решили убить всех норок из-за мутировавшего коронавируса

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В Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен на пресс-конференции в канцелярии, передает ТАСС.

«Все норки в Дании должны быть убиты», — отметила премьер-министр. Фредериксен приняла участие в пресс-конференции в режиме онлайн, поскольку находится на самоизоляции после встречи с министром юстиции Ником Хэккерупом, у которого был обнаружен коронавирус.

По словам премьер-министра, у норок обнаружили мутировавшую инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Уже зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Фредериксен предупредила, что новая мутация коронавируса может распространиться не только по стране, но и по миру.

Вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям помогут фермерам в уничтожении норок. Также государство возместит фермерам потери в размере 2,3-2,8 миллиарда датских крон (362-441 миллион долларов).

Коронавирус распространился среди 1 139 норковых ферм в Дании, особенно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

Ранее ученые назвали животных, которые могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2 и быть его разносчиками. Многие рассмотренные млекопитающие потенциально могут быть инфицированы, в том числе домашние кошки, собаки, норки, львы, тигры, а также хорьки и макаки.

Число случаев заражения коронавирусом в Дании превысило 50 тысяч.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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