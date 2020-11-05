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В стране и мире

В беременности 13-летней россиянки обвинили дистанционку

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В городе Искитим под Новосибирском 13-летняя россиянка забеременела от 14-летнего школьника. Пара скрывала беременность от родителей и планировала семью, пишет «КП-Новосибирск».

По мнению взрослых, в произошедшем виновата дистанционка, так как вместо занятий в секциях дети были предоставлены сами себе.

Девочка училась в новосибирской школе, однако после введения режима самоизоляции в апреле мать отправила ребенка к бабушке в Искитим. Там школьница сдружилась с местными подростками, и за ней стал ухаживать 14-летний волейболист.

Мать девочки рассказала, что узнала о беременности, когда срок уже составил 13 недель. Подростки признались, что мечтали пожениться и жить вместе. Они объяснили, что скрыли беременность, чтобы родители не отправили ребенка на аборт. Мать школьницы решила оформить опеку и воспитывать внучку как дочь.

Родители 14-летнего спортсмена считают, на дистанционке у детей появилось слишком много свободного времени. «Я думаю, что виновата дистанционка, карантин (...) Мы всегда знали, где наш сын и с кем. Но родители же не обязаны ходить за детьми хвостиком и свечку держать», — сказала мать подростка. Она добавила, что смирилась с произошедшим.

В апреле Минпросвещения объявило трехнедельные школьные каникулы и организовало дистанционное обучение. Такие меры были приняты из-за распространения коронавируса в России.

В январе сообщалось, что в Красноярском крае 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего мальчика. Позднее девочка рассказала, что биологическим отцом ребенка является не ее приятель, а 16-летний подросток из ее родного города Железногорска. По словам семиклассницы, она долго не могла отойти от случившегося и решиться на признание родителям. Как выяснилось, ее изнасиловали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Родители детей не воспитывают должным образом, а в школе уроки сексуального просвещения тоже нельзя делать, это бездуховно, да и вообще стеснительно - как эт так рассказывать детям откуда они взялись. "Да вы чо! Сами все на улице узнали в грязных подробностях, а дети чем хуже". Будет рожать в 13, что ж.

Гость||

Моя дочь невинная девушка,

Только немножко беременна.

Гость||

Вот когда родители наконец поймут, что дети это их и только их ответственность, да хоть с кружками и секциями хоть без них найдёт когда ноги раздвинуть кому невтерпёж, родители должны следить, учителя в их постель заглядывать не имеют права

Гость||

Эх "яжематери", только на кого нибудь вину скинуть, теперь им дистанционка виновата, получается вместо занятий они в кровати кувыркались,а где была бабушка?

Гость||

Любовь-морковь... Ну радует хоть, что 14-летний оказался мужиком, некоторые слабаки и в 22 отказываются от своей большой любви...потом всю жизнь наблюдают за счастливой, любимой , но уже чужой женщиной!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кросноярском крае
Жертва дистанционки?

Имя: Гость
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