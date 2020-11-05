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В стране и мире

Педофил пообещал игравшим во дворе школьницам шоколадки и увез в гаражи

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В Истре раскрыты детали похищения педофилом двух российских школьниц, которые играли во дворе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 34-летний задержанный, увидев на детской площадке девочек семи и девяти лет, угостил их шоколадкой и уговорил сесть к себе в машину, пообещав купить еще сладостей. После этого мужчина отогнал автомобиль к гаражам и, запугав детей, надругался над ними.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, после этого педофил не отпустил детей, а пытался скрыться вместе с ними. Его автомобиль остановили сотрудники патрульно-постовой службы, которые подключились к поискам школьниц.

Оперативно задержать подозреваемого удалось благодаря свидетелям. Сестра одной из пострадавших школьниц видела, как девочка садится в машину, и побежала домой, чтобы рассказать обо всем родителям. Выяснилось, что соседи запомнили марку и часть номера автомобиля злоумышленника.

Россиянина задержали на 48 часов. Решается вопрос об аресте.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Почему для таких отменена смертная казнь??????????

Имя: Гость
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