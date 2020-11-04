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В стране и мире

В России предложили ограничить сумму онлайн-переводов для пенсионеров

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В России предложили ввести суточный лимит в размере 10 тысяч рублей на банковские переводы с карт пенсионеров. С инициативой ограничить сумму онлайн-платежей выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, пишет RT.

Он пояснил свое предложение, направленное на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной тем, что в текущем году телефонные мошенники активизировались. Они пытаются под разными предлогами получить доступ к счетам пожилых граждан или путем манипуляций заставляют их самостоятельно перевести деньги на чужие карты.

По мнению Курдесова, лимит в 10 тысяч рублей не позволит дистанционным способом единовременно украсть у пенсионеров крупную сумму средств.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Дискриминация пенсионеров по полной программе. Единичные случаи не подтверждают, что все пенсионеры умственноотсталые. Заняться больше нечем людям.

Гость||

Не видать Мотовилову денег.

Гость||

Оставьте в покое пенсионеров Дима курдесов!

Идите ловите мошенников лучше чем языком молоть и писульки сидя в кабинете протирая портки писать.

А если димулька лекарство пенсионеру надо дорогое купить с выше 10000 от коронавируса?

Имя: Гость
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