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В стране и мире

Сообщение о захвате заложников на севере Москвы опровергли

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В МВД опровергли появившиеся ранее в СМИ сообщения о захвате заложников на севере Москвы. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства, передает РИА Новости.

«Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе.

Ранее в среду ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщал, что неизвестный захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает подорвать несколько имеющихся у него взрывных устройств. Отмечалось, что мужчина якобы удерживает заложников в квартире по адресу Головинское шоссе, дом 8, корпус 1.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, эвакуация жильцов не проводилась.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Правильно, после принятия поправок у нас такого быть не может.

Имя: Гость
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