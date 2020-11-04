Россиянам назвали их главные ценности

04.11.2020 | 16:27

Любовь к родине, согласие и взаимопомощь — главные ценности российского общества, их назвал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Поздравление россиянам от главы правительства с Днем народного единства опубликовано на сайте кабмина.

По словам Мишустина, упомянутые качества «помогают противостоять современным вызовам». «Объединяют всех нас для решения важнейших государственных задач, направленных на развитие России, повышение ее экономического потенциала, обеспечение комфортной жизни миллионов людей», — пояснил он.

День народного единства отмечается в России 4 ноября, начиная с 2005 года (в СССР 7 ноября отмечался День Великой Октябрьской социалистической революции). В современной России новая праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Днем в среду цветы к памятнику возложил президент России Владимир Путин. Выступая с обращением, он указал, что если бы Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский не чувствовали связи между правами и обязанностями граждан, то вряд ли бы они начали по зову сердца собирать ополчение для освобождения Москвы. «Это чувство долга перед родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу», — подытожил Путин.