Польша решила отложить запрет абортов

04.11.2020 | 13:08

Власти Польши на фоне массовых протестов решили отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям. Соответствующий документ должны были опубликовать еще 2 ноября, но этого не произошло, подметил The Guardian.

Представитель польского премьер-министра Михал Дворчик подтвердил, что этот вопрос требует обсуждения. Тот факт, что решение так и не вступило в силу, расценивают как политический жест. «Судебные решения должны быть опубликованы без промедления. Это юридическая уловка, препятствующая публикации», — указала научный сотрудник Института правовых исследований Академии наук Польши Анна Войцик.

Закон об абортах в Польше являются одними из самых жестких в Европе, но в конце октября Конституционный суд страны решил еще сильнее его ужесточить. В решении суда говорилось, что граждане не могут сделать аборт при условии, что у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешен только в случаях, если женщину изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью.

Постановление об абортах спровоцировало массовые акции протеста, в некоторых церквях срывали службы. В последнее время консервативные ценности играют все большую роль в общественной жизни Польши. Это связывают с приходом к власти консервативной партии «Право и справедливость».