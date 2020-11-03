В ВОЗ предупредили россиян о тяжелой ситуации с коронавирусом

03.11.2020 | 12:52

Ситуация с коронавирусом в мире находится на критическом этапе и будет тяжелой в ближайшие несколько месяцев. Об этом россиян предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС во вторник, 3 ноября.

«Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным», — сказала Вуйнович, отметив, что некоторые страны находятся в особенно тяжелом положении.

Кроме того, Вуйнович отметила, что сделает прививку от коронавируса любой вакциной, которую рекомендует ВОЗ.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила возможные масштабы пика заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, максимальный прирост новых случаев инфицирования составит 20 тысяч случаев в сутки.

По последним данным за сутки коронавирусом заразились 18 648 россиян. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 673 686. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5150), Санкт-Петербурге (944), Подмосковье (567).