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В стране и мире

В России предложили запретить туристические поездки в Турцию

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить туристические поездки в Турцию. Об этом он заявил в беседе с ФАН.

Как отметил Онищенко, в связи с ростом случаев заражения россиян коронавирусом на курортах страны было бы целесообразным приостановить продажу путевок и чартерные рейсы.

«Границы закрывать не надо, надо запретить ездить отдыхать. (...) Просто запретить туристам путевки. И с людьми работать — не рекомендовать поездки. Мало того, что мы поддержали экономику Турции, так нам еще и болезнь привезли те, кто за свои деньги заражаться ездил», — сказал депутат.

В то же время, по его мнению, бизнес-перелеты между странами прекращать не стоит. «Пусть деловые поездки будут — бизнес останавливать неоправданно, но вывозить туда миллионы наших людей — это полное безобразие», — подытожил Онищенко.

2 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Турцию лидером по числу завезенных в Россию случаев коронавируса. По ее словам, около 90 процентов туристов, вернувшихся из заграничного отпуска на родину с COVID-19, прилетели именно оттуда. Попова отметила, что данную ситуацию «необходимо обсудить и предложить определенные меры».

Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Турцией, прерванные на фоне пандемии COVID-19, в начале августа. С 1 августа были разрешены рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Модератор, долгом чести было бы для тебя удалить фашистский высер - первый коммент.

Гость||

Так, а что нам на это скажет Юрий Лоза?

Гость||

езжайте в крым-наш

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Анна Попова назвала Турцию лидером по числу завезенных в Россию случаев коронавируса. По ее словам, около 90 процентов туристов, вернувшихся из заграничного отпуска на родину с COVID-19, прилетели именно оттуда.
Так кроме Турции никуда и не летают )))

Имя: Гость
Комментарий:

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