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В стране и мире

Россияне перешли к максимальной экономии

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За последнюю неделю расходы россиян сократились на 10,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, это рекордный результат с конца мая. Об этом свидетельствуют данные проекта SberIndex.

Участники исследования перешли к максимальной экономии на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. За неделю до этого сокращение составляло 0,9 процента, а в среднем за последние четыре недели оно равнялось 4,84 процента.

Сильнее всего рухнули траты в категории развлечений (минус 69,5 процента) и путешествий. Так, падение для авиабилетов составило 55 процентов, для проживания в отелях — 73,9 процента, покупки в магазинах Duty Free — 81,5 процента.

Также на 32 процента сократились расходы в категории услуги, а вот расходы на лекарства и другие медицинские товары, напротив, выросли на 34,3 процента в годовом выражении.

Как отмечают аналитики сервиса, структура трат свидетельствует, что россияне явно переключились в режим снижения рисков, связанных с возможностью заразиться COVID-19.

Самое серьезное падение SberIndex зафиксировал в конце марта. Тогда траты сократились на треть. Однако с конца июня расходы оставались примерно на прошлогоднем уровне.

Ранее Tinkoff CoronaIndex показал, что потребительская активность населения за неделю 23–29 октября сократилась до 6,3 балла. В начале месяца она составляла 6,9 балла.

До этого аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza сообщила, что в апреле-июне снижение трат российских семей оставило 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Средний размер трат оказался рекордно низким с 2007 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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