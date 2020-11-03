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В стране и мире

Младенца насмерть зажало в самодельной колыбели в России

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В поселке Мирный Благоварского района Республики Башкортостан 9-месячного младенца зажало в самодельной детской колыбели, в результате чего ребенок умер. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Башкортостан».

По данным телеканала, младенец застрял головой в кроватке в ночь на 30 октября. Его зажало между боковым основанием и бортом конструкции. Ребенку сдавило шею, утром его тело обнаружила мать и вызвала скорую.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Детскую колыбель изъяли для экспертизы. Проводится проверка жилищно-бытовых и социальных условий проживания семьи.

Ранее сообщалось, что 37-летняя жительница Свердловской области полгода прятала в шкафу новорожденную дочь. Женщина не состояла на учете по беременности и родила дома, она рассказала всем, что младенец умер. Девочку нашли случайно гости. Россиянка работала и, по словам знакомых, следила за двумя старшими детьми — трехлетней дочерью и 13-летним сыном. Подросток тайком кормил девочку, но при обнаружении она весила 3,1 килограмма. Недавно ее выписали из реанимации, мать направили в психиатрическую клинику.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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