Сетевое издание|18+|Вторник|3 ноя 2020|16:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Минздрав обеспокоился ростом употребления антибиотиков при коронавирусе

Печать

Министерство здравоохранения обеспокоилось из-за того, что в России выросло употребление антибиотиков при коронавирусе. Об этом заявила директор департамента Минздрава по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, передает ТАСС.

«Антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история», — объяснила она, добавив, что возникла очень сложная ситуация.

Ранее Куликова заявила, что основными проблемами в борьбе с коронавирусом в России стали загруженность больниц и нехватка кадров. По ее словам, нагрузка на систему здравоохранения страны кратно увеличилась, начался дефицит коек, медиков и диагностических процедур.

За последние сутки в России выявили 8 648 новых случаев коронавируса, зарегистрировали 355 летальных исходов и 15 331 выздоровление. Общее число инфицированных по стране с начала пандемии составляет 1 673 686, умерли 28 828 человек, выздоровели — 1 251 364.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Если парашют не раскрылся- постарайтесь насладиться красотой полёта. Ибо другой такой возможности у вас не будет.

а сегодня мы возвращаемся в эпоху дефицита благодаря полезным санкциям.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте