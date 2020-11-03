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В стране и мире

Число жертв атаки в Вене возросло до трех

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Число жертв атаки в Вене увеличилось до трех человек. Об этом заявил глава столичной полиции, передает РИА Новости.

Еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Также полиция отчиталась о ликвидации одного из нападавших.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что атаку в австрийской столице совершил по меньшей мере один исламистский террорист. Один из стрелков в Вене симпатизировал запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.

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Источник — lenta.ru
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