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В стране и мире

Застреливших «колбасного короля» из арбалета в Подмосковье задержали

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Правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова в бане на территории его домовладения в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

В Следственном комитете России (СКР) эту информацию пока не подтвердили.

Ранее 2 ноября сообщалось, что Маругов с сожительницей находились в бане, когда туда ворвались двое неизвестных мужчин в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Его подруга, освободившись от веревок, выпрыгнула в окно и убежала к соседям. Они вызвали полицию.

Тем временем преступники скрылись на автомобиле, госномера которого были спрятаны под полиэтиленовым пакетом. Полицейские догнали их, но те бросили машину и убежали в лес.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила «Ленте.ру» представитель областного управления СКР Ольга Врадий. В ходе осмотра места происшествия изъят арбалет, из которого Маругов был застрелен. Также обнаружена машина преступников. Ведется розыск.

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Источник — lenta.ru
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