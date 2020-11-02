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В стране и мире

Собака спасла кошку из-под завалов после землетрясения в Турции

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Поисково-спасательная собака помогла спасти кошку из-под обломков дома после землетрясения в турецкой провинции Измир. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

Собака по кличке Боб из кинологической службы турецкой поисково-спасательной ассоциации заметила в завалах кошку. Животное застряло под двумя обрушившимися этажами здания и провело там около 30 часов с момента землетрясения.

Спасатели сломали стены и удалили обломки, после чего извлекли кошку и передали ее владельцу. Оказалось, что животное зовут «Умут», что по-турецки значит «Надежда».

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. По последним данным, жертвами землетрясения стали 73 человека, среди пострадавших 961 человек.

Ранее сообщалось, что кинологи опровергли существование генетической вражды между кошками и собаками. Одна из причин, почему кошка и собака могут конфликтовать, — это борьба за территорию, пояснили специалисты.

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Источник — lenta.ru
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