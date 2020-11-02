Россия провалила переход на свой софт

02.11.2020 | 11:59

Переход критической IT-инфраструктуры на российское программное обеспечение должен начаться с 1 января 2024 года, а не с 2021-го. Об этом говорится в проекте указа президента, который подготовлен Минцифры, пишут «Ведомости».

Немедленное начало использования отечественного софта, как требовал опубликованный в конце мая указ Владимира Путина, провалилось из-за дефицита технологий. В ведомстве объяснили, что сроки перехода продлили после общественного обсуждения указа, в котором участвовали представители предпринимательского сообщества.

Под критической информационной инфраструктурой (КИИ) понимают сети связи и информационные системы, которые задействованы в здравоохранении, энергетике, оборонной, ракетно-космической, химической промышленности. Полгода назад ожидалось, что в 2021 году они будут работать на российском софте, а в 2022-м — на российском оборудовании.

Директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин объяснил, что в России нет аналогов программного обеспечения для КИИ, например, сетевых экранов. Глава компании-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров отмечает, что для создания некоторых программ соответствующего уровня требуется до пяти лет.

В свою очередь директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский напомнил, что перевод может быть выполнен фиктивно. Так, оборудованию могут присвоить статус российского, но если оно построено на иностранных процессорах, то в нем теоретически сохранятся технологические каналы для внешнего управления.

Перевести же инфраструктуру на полностью отечественное оборудование невозможно. По словам эксперта, состояние российской промышленности не позволяет выполнить указ главы государства.

Ранее Счетная палата выяснила, что главной проблемой в реализации российского национального проекта «Наука» является нехватка финансирования.