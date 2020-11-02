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В стране и мире

На юге Москвы произошли взрывы в ангаре с газовыми баллонами

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На юге Москвы произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами, после которого последовало несколько мощных взрывов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, пожарные ждут, когда прибудет бронещит. Он добавил, что при взрывах никто не пострадал.

В МЧС сообщили агентству «Интерфакс», что у ведомства нет информаци о пострадавших. Там уточнили, что речь идет о строении на улице Газопровод 4а в районе Южное Чертаново.

В пресс-службе префектуры Южного административного округа сообщили, что проводить эвакуацию из жилых домов не планируется. «это территория промзоны. Горит шиномонтаж», — уточнили в учреждении РИА Новости. По предварительным данным, на одноэтажном складе находятся газовые баллоны общим объемом в 600 кубических метров.

Из-за пожара на улице Газопровод и Проектируемом проезде №4578 перекрыто движение, передает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

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Источник — lenta.ru
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