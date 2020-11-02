Доллар пробил отметку в 80 рублей

02.11.2020 | 10:40

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже пробил отметку в 80 рублей. По состоянию на 10:05 он вырос почти на процент до 80,25 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро на тот же момент достигал 93,43 рубля. Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, падают на 0,8 и 1,7 процента соответственно.

Поводом для ослабления российской валюты стало введение новых ограничений из-за коронавируса в Европе, на фоне которых нефтяные котировки рухнули до многомесячных минимумов. В понедельник, 2 ноября, стоимость сорта Brent опускалась до 37 долларов за баррель, в последний раз это происходило в середине июня.

Также на рубль продолжает оказывать давление предстоящие в США президентские выборы. В случае победы Джо Байдена эксперты ожидают усиления санкций.

Ранее президент России Владимир Путин попросил граждан не обращать внимание на курс рубля, поскольку главным фактором является его стабильность. По словам главы государства, национальная валюта сохраняет устойчивость.

В свою очередь ряд аналитиков обещают, что к концу года рубль сможет частично вернуть утраченные позиции, так что доллар упадет до 73-76 рублей.