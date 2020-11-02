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В стране и мире

Доллар пробил отметку в 80 рублей

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Курс доллара в начале торгов на Московской бирже пробил отметку в 80 рублей. По состоянию на 10:05 он вырос почти на процент до 80,25 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро на тот же момент достигал 93,43 рубля. Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, падают на 0,8 и 1,7 процента соответственно.

Поводом для ослабления российской валюты стало введение новых ограничений из-за коронавируса в Европе, на фоне которых нефтяные котировки рухнули до многомесячных минимумов. В понедельник, 2 ноября, стоимость сорта Brent опускалась до 37 долларов за баррель, в последний раз это происходило в середине июня.

Также на рубль продолжает оказывать давление предстоящие в США президентские выборы. В случае победы Джо Байдена эксперты ожидают усиления санкций.

Ранее президент России Владимир Путин попросил граждан не обращать внимание на курс рубля, поскольку главным фактором является его стабильность. По словам главы государства, национальная валюта сохраняет устойчивость.

В свою очередь ряд аналитиков обещают, что к концу года рубль сможет частично вернуть утраченные позиции, так что доллар упадет до 73-76 рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

попросил граждан не обращать внимание на курс рубля, поскольку главным фактором является его стабильность.
мы не обращаем, обращаем только на то, что сахар снова подорожал, подсолнечное масло подорожало, сейчас мука полезет вверх, а за ней и хлеб. стабильное подорожание.

Гость||

В 2010г. кажется все началось с гречки.В этом с масла подсолнечного.

Гость||

Дело к прорыву.

Гость||

Ага, дальше со страшной силою полезет покорять Эверест, в 14-15 годах не успел.

Гость||

Мечтаю услышать комменты от звездаболов-"экономистов" силуанова, мантурова, кудрина-эти лекари вещали нам о том, что бакс упадет до 73-75 ре....нееее, господа, такого видимо уже не будет, он зашел на 80 рублевый рубеж, так там и останется....А если Байден выйграет выборы(что наверняка), то стопудова зеленый еще очень быстро прибавит...

Гость||

Не нравится мне это все.

Гость||

К Новому году за стольник перевалит, а у других какие мнения?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее президент России Владимир Путин попросил граждан не обращать внимание на курс рубля, поскольку главным фактором является его стабильность.
стабильность в чем? в его стабильном падении?

Гость||

это отрицательный рост

Гость||

Урррррааааааа! Стааабильнооость!!!

Инфляция 3%!

Доллар 80 рублей!!!

Какие мудрые правители все таки у нас!!! Ни у кого таких нет!

Гость||

Ждем разъяснений властелинов о том как это замечательно для экономики и как всех опять переиграли.

Имя: Гость
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