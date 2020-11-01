01.11.2020 | 11:53

В России за сутки выявили 18 665 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Новый случаи выявлены в 85 регионах, большинство из них в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Зафиксировано 245 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек.

Всего в России выявлен 1 636 781 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 235 летальных исходов, выздоровели 1 225 673 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил эффективность ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса в городе. По его словам, меры оказались эффективными, поэтому он надеется, что «ситуация не будет ухудшаться». При этом градоначальник добавил, что на ситуацию также влияет ряд других факторов, в частности сезонный подъем ОРВИ и гриппа.