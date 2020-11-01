Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 ноя 2020|12:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России за сутки выявили 18 665 новых случаев заражения коронавирусом

Печать

В России за сутки выявили 18 665 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Новый случаи выявлены в 85 регионах, большинство из них в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Зафиксировано 245 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек.

Всего в России выявлен 1 636 781 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 235 летальных исходов, выздоровели 1 225 673 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил эффективность ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса в городе. По его словам, меры оказались эффективными, поэтому он надеется, что «ситуация не будет ухудшаться». При этом градоначальник добавил, что на ситуацию также влияет ряд других факторов, в частности сезонный подъем ОРВИ и гриппа.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

все идет по плану.

Десятком или сотней холопов а может и тысяч туда или сюда для власти не существенно. Она в бункере все это переживет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 человек
  • Малышева исключила заражение коронавирусом детей при контакте с Дедом Морозом

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте