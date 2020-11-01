В России упростили оформление пособий на детей

01.11.2020 | 09:02

С 1 ноября малообеспеченным россиянам станет проще получить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение в августе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отныне сокращен перечень документов, необходимых для подтверждения права на получение финансовой помощи. В частности, для оформления выплат больше не обязательно предоставлять сведения об алиментах — госорганы будут получать необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

С 1 июня началось перечисление пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека. Это пособие назначается по заявлению. Размер выплат — 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей, то есть, примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в месяц.

10 августа в России по решению правительства также была упрощена процедура получения пособий на детей и людей с инвалидностью. Для этого создан специальный банк данных опекунов. По словам Мишустина, раньше для получения выплат, пособий и льгот на лекарства опекунам приходилось лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, а сейчас сделать это можно дистанционно.

8 сентября замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать о введении в стране минимального гарантированного дохода. По его словам, речь идет о минимальной сумме, которую должен получать любой человек, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.