Умер избитый из-за спора в родительском чате россиянин

01.11.2020 | 11:54

В Волгограде умер мужчина, которого избили после спора в родительском чате. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин скончался, не приходя в сознание.

По подозрению в избиении россиянина задержан мужчина — муж, предварительно, зачинщицы конфликта. Все началось 23 октября. Сестра нападавшего Анна и пострадавший Роман не смогли найти компромисс при выборе даты проведения теста для школьников. Обычная переписка перешла в разговор на повышенных тонах, которая впоследствии переросла в разборки «по-мужски».

Нападавший Арман подкараулил Романа в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. На допросе он рассказал, что пострадавший в разговоре его якобы оскорбил.