Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 ноя 2020|12:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Умер избитый из-за спора в родительском чате россиянин

Печать

В Волгограде умер мужчина, которого избили после спора в родительском чате. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин скончался, не приходя в сознание.

По подозрению в избиении россиянина задержан мужчина — муж, предварительно, зачинщицы конфликта. Все началось 23 октября. Сестра нападавшего Анна и пострадавший Роман не смогли найти компромисс при выборе даты проведения теста для школьников. Обычная переписка перешла в разговор на повышенных тонах, которая впоследствии переросла в разборки «по-мужски».

Нападавший Арман подкараулил Романа в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. На допросе он рассказал, что пострадавший в разговоре его якобы оскорбил.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

В родительских чатах сплошь и рядом гнусность, осеорбления друг друга., ненависть и Угрозы детям . Это надо пресекать. Дошло до убийства! Разве это нормально?

Гость||

Расстрелять как бешеную собаку.

Вместе с тупой бабищей-подстрекательницей.

Гость||

от баб одно зло...

Гость||

Гость писал(a):

Расстрелять как бешеную собаку.

Вместе с тупой бабищей-подстрекательницей.

Участковые этих крыс не ловят, отписками занимаются.

Гость||

Щас некогда преступников ловить - нужно пенсионеров в маршрутках терроризировать за маски.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 человек
  • Малышева исключила заражение коронавирусом детей при контакте с Дедом Морозом

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте