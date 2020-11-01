Россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе

01.11.2020 | 11:56

Среди россиян стало меньше желающих работать четыре дня вместо пяти. По данным опроса портала Superjob, результаты которого публикует РБК, люди изменили отношение из-за опасений потерять в зарплате.

В 2020-м году россияне уже с меньшим энтузиазмом относятся к идее ввести четырехдневку. Для исследования опрашивали и представителей компаний, и экономически активное население страны.

В прошлом году инициативу бывшего премьера Дмитрия Медведева поддерживали 49 процентов респондентов, теперь — 40 процентов. Также выросло число тех, кто против такого шага — 37 процентов вместо 31 процента год назад.

Исследование показало, что с возрастом желание иметь лишний выходной уменьшается. В категории до 24 лет идею сократить рабочую неделю поддержали 44 процента, то среди респондентов старше 35 лет — уже 37 процентов.

Меньше всего поддержки перехода на сокращенную рабочую неделю у респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей. Все из-за опасений о возможном снижении дохода.

Ранее социальный психолог Александр Шахов заявил, что введение четырехдневной рабочей недели в России может стать проблемой из-за отношения граждан к работе и отдыху. По его словам, в российском культурном коде заложено негативное восприятие труда, а представления об отдыхе ассоциируются с пассивностью. Он уверен, что без изменений взглядов граждан переход не приведет к каким-либо результатам.

В 2019 году Минтруд в своем докладе отмечал, что инициатива будет способствовать охране здоровья работников и улучшению качества жизни, но отразится на себестоимости продукции и увеличит затраты на рабочую силу. В Федерации независимых профсоюзов отмечали, что переход к сокращенной рабочей неделе наблюдается по всему миру.