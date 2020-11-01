Раскрыт рацион космонавтов на новогодние праздники

01.11.2020 | 09:21

Заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев раскрыл рацион космонавтов на новогодние праздники. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Агуреев, для космонавтов был подготовлен праздничный паек. В частности, в него вошли грейпфруты, лимоны, апельсины, шоколад, сушеные фрукты, конфеты, ягоды с сахаром, сгущенка, орехи, маслины, печенье, зефир в шоколаде, и пирожные. Кроме того, по желанию самих членов экипажа, на станцию могут отправить черную икру.

Однако изобилия в еде на новогодние праздники у космонавтов не будет, так как отправка корабля «Прогресс МС-16», который должен был доставить продукты, была перенесена на 2021 год. Часть продовольствия будет доставлена на станцию на американском корабле, добавил Агуреев. Он подчеркнул, что запасы еды на МКС рассчитываются на достаточно длительный срок.

22 октября космический корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган. На данный момент на станции находятся Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс.