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В стране и мире

Путин внес в Госдуму законопроект о Совете Федерации с пожизненными сенаторами

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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

РИА Новости уточняет, что бывший президент России, прекративший исполнение полномочий, получит пожизненную квоту в составе Совета Федерации. Для того чтобы воспользоваться ею, экс-глава государства должен будет подать заявление. При этом у бывшего президентом до принятия данного закона Дмитрия Медведева также появится такое право в течение трех месяцев со дня вступления в силу нового закона.

Пожизненными сенаторами также могут быть назначены граждане с выдающимися заслугами перед страной. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что также предлагается расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. Судимые по статьям средней тяжести пять лет не смогут стать сенаторами.

Кроме того, для федеральных госслужащих с чином советника 1 класса и сотрудников Росгвардии отменяется ценз оседлости (сейчас требуется постоянно проживать на территории соответствующего региона России в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности 20 лет).

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил ТАСС, что документ, внесенный Путиным, будет рассмотрен в ноябре.

Законопроект реализует положения обновленной Конституции, общенародное голосование по изменению которой состоялось с 25 июня по 1 июля 2020 года, изменения поддержали 77,92 процента голосовавших.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Дорогое место будет

Гость||

Для медведя готовит.

Гость||

Верховный совет СССР с мумиями, позорище.

Гость||

гнать его

Гость||

Ёмко и лаконично сверху написали, а больше никак не назовёшь сие действо.

Гость||

Казалось бы хватило на всю жизнь 91-го, но похоже прийдется и в 17-ом пожить

Гость||

Мы за это голосовали.

Гость||

Гость писал(a):

Для медведя готовит.
под себя готовит

Гость||

Вот эти пожизненные должности, это просто пережиток союза в чистом виде. О каком развитии страны можно говорить в таком случае?

Гость||

Да, ладно! Пожизненные сенаторы есть в Италии, уже давно

Имя: Гость
Комментарий:

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