Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 человек

01.11.2020 | 12:23

Число жертв землетрясения в провинции Измир вновь возросло. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, пишет ТАСС.

По последним данным, жертвами землетрясения стал 51 человек. «Работы по разбору обломков и поиску выживших продолжаются на месте восьми разрушенных домов», — сказал он.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.